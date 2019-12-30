موعد مباراة نادي مصر وطنطا بالدوري العام والقنوات الناقلة

نقدم لكم موعد مباراة نادي مصر وطنطا والتي يخوضها الفريقان ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ستاد الكلية الحربية؛ حيث يسعى الفريقان إلى الخروج من مأزق ذيل الترتيب الذي يقع به كل منهما.

ويقع فريق طنطا في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط بعد الفوز في لقاء وحيد والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في مباراتين، بينما يحتل فريق نادي مصر المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط بعد الهزيمة في 4 مباريات والتعادل في 5 مباريات أخري والفوز في لقاء وحيد.

وتنطلق مباراة طنطا ونادي مصر في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري، وستقوم قنوات تايم سبورت وأن سبورت بإذاعة اللقاء في موعده.