موعد مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، ويستضيف اللقاء ستاد الإسكندرية.

ويقع الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10 مباريات تلقي الهزيمة في مباراتين منها وحقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين فقط، بينما يقع المقاولون العرب في مركز الوصافة بعد النادي الأهلي صاحب صدارة الترتيب، وكان قد خاض 10 مباريات حقق الفوز في 7 منها وتعادل في لقاء وحيد وتلقى الهزيمة في مباراتين ليحصد بذلك 22 نقطة بفارق نقطتين عن المارد الأحمر صاحب الصدارة وبنفس عدد النقاط عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث.

وتقام مباراة المقاولون والاتحاد السكندري بعد غد الأربعاء الموافق الأول من شهر يناير 2020، على أن تقام المباراة بستاد الإسكندرية وتنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يذاع اللقاء على قنوات أون سبورت وتايم سبورت.