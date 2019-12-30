موعد مباراة الجونة والإنتاج الحربي بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة لها

نرصد لكم موعد مباراة الجونة والإنتاج الحربي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب الجونة؛ حيث يحل الإنتاج ضيفا ثقيلا على نظيره، خاصة وأن كل منهما يسعى إلى الفوز باللقاء وخطف الثلاث نقاط.

ويقع الإنتاج الحربي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد أن خاض 10 مباريات حقق الفوز في 4 منها وتعادل في ثلاث مباريات وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أخري، بينما يقع الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط، وكان قد خاض 10 مباريات تلقي الهزيمة في 6 مباريات وتعادل في لقاء وحيد، بينما حقق الفوز في ثلاث مباريات فقط.

وتقام مباراة الجونة والإنتاج الحربي في تمام الخامسة من عصر اليوم الإثنين 30 من ديسمبر الجاري، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في موعده المحدد.