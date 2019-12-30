مرتضى منصور: أتمسك بالاستبدال.. ومستحيل أن أعاقب بعدم حضور المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه كان ينتظر اعتذارًا من عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، على خلفية قرار منعه من حضور المباريات والذي صدر قبل أيام من جانب لجنة الانضباط.

وأشار منصور، في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم، إلى أنه يتمسك باستبدال عدد من لاعبيه في قائمة الفريق خلال شهر يناير، بسبب ما وصفه بـ"القوة القهرية".

وقال رئيس الزمالك: "هناك فارق بين الاستبدال والقوة القهرية، أريد إضافة لاعبين بدلًا من الهاربين من صفوف الفريق، وكنت أنتظر قرارا من اتحاد الكرة بإيقافهم".

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وأكمل: "يجب أن يتم فتح الباب لإضافة اللاعبين بدلًا من الذين رحلوا، وسيد عبد الحفيظ لن يدير الكرة في مصر".

وأكمل: "أنا رجل قانون وهذه مشكلة اتحاد الكرة معي، من المستحيل أن تتم معاقبتي بعدم حضور المباريات، وكنت انتظر اعتذارًا من عمرو الجنايني".

واختتم: "الجنايني بدلًا من الاعتذار قام بإرسال طلب إلى وزارة الداخلية لمنعي من دخول المباريات".