مرتضى منصور يدعو عمومية الجبلاية لاجتماع مهم بنادي الزمالك

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، للاجتماع بمقر النادي يوم الأربعاء المقبل لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللجنة المؤقتة للجبلاية.

تابع في تصريحات تلفزيونية، "الجلسة الهدف منها

التصحيح ومصلحة الكرة المصرية، وما تفعله اللجنة المؤقتة وقراراتهم في الفترة الماضية".

وأكمل: "لم نطلب تغيير اللائحة وزيادة الاستبدال لكننا نرغب في قيد لاعبين بدلًا من

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كهربا وحمدي النقاز الهاربين من الزمالك".

وأضاف: "ما يحدث قوة قهرية ومن حقنا قيد لاعبين بدلًا من

هما، سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لن يدير الكرة في مصر".

وواصل، "نمتلك أفضل لاعبين في مصر، وسنجتمع مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لمناقشة احتياجاته للمرحلة المقبلة".