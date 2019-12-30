جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد والقنوات الناقلة ???? المناسبة ???? الهلال – العدالة الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، 16:55 مصر، 17:55 السعودية. ???? قناة KSA سبورتس 1 الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 10 الرجاء – الفتح الرباطي 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. ???? قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة + القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 8 مولودية وجدة – نهضة الزمامرة 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. ???? القناة الرياضية المغربية الدوري المغربي للمحترفين، الجولة 11 نادي مصر – طنطا 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. ???? قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس الدوري المصري الممتاز، الجولة 11 الجونة – الانتاج الحربي 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. ???? قناة أون سبورت + قناة تايم سبورتس الدوري المصري الممتاز، الجولة 11 أربيل – القوة الجوية 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري العراقي الممتاز، الجولة 6 الكرخ – النجف 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري العراقي الممتاز، الجولة 6 بهلاء – السويق 15:30 جرينيتش، 17:30 مصر، 18:30 السعودية. الدوري العماني عمانتل، الجولة 13 Advertisements صحم – السيب 15:30 جرينيتش، 17:30 مصر، 18:30 السعودية. ???? قناة عمان الرياضية الدوري العماني عمانتل، الجولة 13 أهلي مروي – الخرطوم الوطني 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. الدوري السوداني الممتاز، الجولة 10 هلال الأبيض – المريخ 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية. الدوري السوداني الممتاز، الجولة 10 الساحل – حطين 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري السوري الممتاز، الجولة 11 النواعير – الشرطة 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري السوري الممتاز، الجولة 11 الوحدة – الكرامة 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري السوري الممتاز، الجولة 11 تشرين – الفتوة 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري السوري الممتاز، الجولة 11 الوثبة – الطليعة 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري السوري الممتاز، الجولة 11 الجيش السوري – الاتحاد 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري السوري الممتاز، الجولة 11 الجزيرة – جبلة 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. الدوري السوري الممتاز، الجولة 11

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