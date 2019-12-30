رياضة | موعد مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، مباراة قوية بين الهلال السعودي والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ويعود الزعيم الهلالي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، للمباريات المحلية، حيث عاد من المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية والتي أقيمت مؤخرًا بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتوج ليفربول الإنجليزي باللقب للمرة الأولى في تاريخه، فيما أنهى الهلال المشاركة في المركز الرابع، في أولى مشاركاته الرسمية بالبطولة.

موعد مباراة الهلال والعدالة

وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد العدالة، في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل الهلال المركز السابع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، بينما يحتل العدالة المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من 12 مواجهة.

التشكيل المتوقع للهلال ضد العدالة

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ومن المنتظر أن يفقد الهلال خدمات سلمان الفرج في تلك المباراة بسبب الإصابة، على أن يكون جاهزًا للمباريات المقبلة.

ومن المتوقع أن يبدأ لوشيسكو المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من:-

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عبد الله المعيوف ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك

جوستافو كويار - عبد الله عطيف

سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو

بافيتيمبي جوميس