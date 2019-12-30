رياضة | موعد مباراة العودة بين الاتحاد والإسماعيلي في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة العودة بين الاتحاد والإسماعيلي في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار المدير الفني، لمواجهة الاتحاد السكندري، بدور الثمانية لكأس محمد السادس ملك المغرب أبطال العرب.

وكان الإسماعيلي، حقق فوزًا على زعيم الثغر، مساء أول أمس بهدف دون رد في ذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية أبطال الدوري.

ويسعى الفريقين للوصول إلى نصف نهائي البطولة والمنافسة على اللقب، حيث لم يتوج بالبطولة أي منهما من قبل.

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موعد مباراة الاتحاد والإسماعيلي

ومن المنتظر أن تُقام المباراة يوم 24 يناير من الشهر المقبل، على ملعب الإسماعيلية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة الاتحاد والإسماعيلي

وتذاع مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، عبر مجموعة قنوات أبوظبي الرياضي Ad SPORTS الناقل الحصري لمباريات كأس الملك محمد السادس ملك المغرب أبطال العرب.