رياضة | جمهور برشلونة يختار خليفة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهور برشلونة يختار خليفة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن جمهور برشلونة اختار البديل المناسب لها من أجل قيادة الفريق في الموسم المقبل في حالة عدم استمرار إرنستو فالفيردي في منصبه.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية استفتائين جماهيريين عبر موقعها الرسمي عن ما إذا كانت جماهير تفضل استمرار فالفيردي كمدير فني لبرشلونة أم لا وكانت النتيجة هي أن 80% من إجمالي المصوتين يرفضون بقاءه.



ووضعت الصحيفة الإسبانية 9 مدربين في الاستفتاء الثاني ليختار الجمهور منهم المفضل لديهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل وهم : يورجن كلوب ورونالدو كومان وروبرت مارتينيز وجوارديولا وروبرت مورينو وتين هاج ولويس إنريكي وأبيلاردو وأوسكار جارسيا.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول حصل على أعلى نسبة من التصويت وهي 33.60% بينما جاء كومان في المركز الثاني بنسبة 31.96% وجاء روبرت مارتينيز في المركز الثالث بنسبة 17.21%.



واحتل بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي المركز الرابع بنسبة 6.96% من إجمالي الأصوات على الرغم من النجاحات التي حققها مع الفريق الكتالوني في الفترة ما بين 2008 حتى 2012.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن كلوب هو المرشح المفضل لجماهير برشلونة لقيادة الفريق بعد إرنستو فالفيردي.