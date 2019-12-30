رياضة | كل ما تريد معرفته عن جائزة جلوب سوكر

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تبدأ في غضون أيام قليلة، حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة، تحديداً في منتجع جيميرا، بمدينة دبي الإماراتية.

وإنطلقت النسخة الأولى من جوائز جلوب سوكر عام 2010، حيث كانت تشتمل على ثلاث جوائز فقط وهي جائزة أفضل رئيس نادي وأفضل وكيل أعمال وأفضل رياضي.

إلا أن إدراج جوائز أفضل لاعب في النسخ اللاحقة، زاد من شعبية الجائزة، التي تعددت شعبها لتشمل عديد الجوائز الفردية، وأصبحت تقام بشكل سنوي حتى الآن.

ووصل عدد جوائز جلوب سوكر لـ 15 جائزة في عام 2016، إلا أنه تم حذف جائزتين ليصبح العدد الإجمالي للجوائز 13 جائزة. Advertisements

شعب جوائز جلوب سوكر ومن المقرر أن تشمل جائزة جلوب سوكر 2019 على 11 جائزة، وهي أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل فريق وأفضل حارس مرمى وأفضل مدرب وأفضل حكم وأفضل وكيل لاعبين وأفضل مدير رياضي وأفضل مسيرة لاعب وأفضل شراكة رياضية وأفضل لاعب عربي وأفضل فريق عربي.

أبرز المرشحين ويتواجد الرباعي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك في قائمة المرشحين كأفضل لاعب، ويتنافس فريقي ليفربول وأياكس وفريق كة القدم النسائية في ليون الفرنسي كأفضل فريق، بينما يتنافس ماسيمليانو أليجري ويورجن كلوب وإيريك تين هاج وفيرناندو سانتوس وجمال بلماضي على جائزة أفضل مدرب.