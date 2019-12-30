رياضة | بيراميدز وعرض إماراتي يعرقلان إنتقال عبد الله السعيد للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز وعرض إماراتي يعرقلان إنتقال عبد الله السعيد للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





يسعى نادي الزمالك لضم صانع ألعاب ونجم فريق بيراميدز عبد الله السعيد في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، والتي تبدأ في غضون أيم قليلة.

وكشف نجم الإعلام المصري أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي اليوم، أن الزمالك يسعى بالفعل لضم السعيد، بيد أن الصفقة تتعرض لبعض العراقيل في سبيل إتمامها.

وأكد شوبير سعي فريق بيراميدز للحفاظ على خدمات السعيد في الفترة القادمة، لا سيما بعد ظهوره بمستوى رائع هذا الموسم، وتصدره قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، حيث يعد ركيزة هامة للفريق في مشواره في بطولتي الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements

وأضاف شوبير، أن صاحب الـ 34 عاماً يمتلك عرضاً بالفعل للإنتقال لأحد أندية الدوري الإماراتي بمقابل مادي كبير، وهو ما قد يعيد تفكير السعيد في الرحيل عن الزمالك.

جدير بالذكر أن عبدالله السعيد لن يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا حال إنتقاله للزمالك، لسابق مشاركته مع بيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية، وفقاً لقوانين الإتحاد الأفريقي، وهو ما قد يعيد تفكير مسئولى الزمالك في الصفقة، حيث يتواجد مقعد واحد فقط في قائمة الزمالك، ويفضل كارتيرون دعم الفريق بظهير أيمن أو لاعب وسط مدافع.