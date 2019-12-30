رياضة | بزوغ نجم مبابي يدفع نيمار لمغادرة باريس سان جيرمان







ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الفرنسي الدولي ولاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بات هو االنجم الأول للفريق الباريسي في الوقت الحالي.

ولم تقتصر نجومية مبابي على الملعب فقط، بل امتدت لخارج الملعب، حبث أصبح يتصدر المشهد الاريسي في جميع الإعلانات والصور المتخذة خارج الميدان.

وأشارت صحيفة سبورت المقربة من فريق برشلونة، أن تراجع النجم البرازيلي نيمار، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن المشهد الباريسي، قد يعجل برحيل نيمار لفريق برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. Advertisements

وأدى إنفجار النجم الفرنسي الشاب مع باريس منذ قدومه من موناكو، لخفوت نجم نيمار، ليتحول البرازيلي صاحب الـ 27 عاماً لنجم ثانوي في ملعب حديقة الأمراء.

وإنتدبت إدارة باريس سان جيرمان النجم البرازيلي مقابل مبلغ قياسي بلغ 222 مليون يورو، لكي يكون البطل الأول مع الفريق.

وأضافت سبورت، أن هناك صوراً معلقة على جدران النادي، يتصدر من خلالها مبابي المشهد، بينما يتواجد نيمار خلفه في دور ثانوي.

كما يستحوذ مبابي على معظم الإعلانات والصور، حيث ترى إدارة النادي العاصمي من خلاله نجم الفريق في المستقبل.