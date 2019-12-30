رياضة | ارتفاع القيمة التسويقية لمهاجم برشلونة الشاب





ارتفعت قيمة المهاجم الاسباني الشاب فاتي لاعب نادي برشلونة التسويقية حسب ما ذكره موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في رصد قيم اللاعبين.

حيث قال الموقع العالمي أن هناك ارتفاع كبير في القيمة التسويقية للاعب الاسباني الشاب فاتي مهاجم نادي برشلونة الذي تم تصعيده للفريق الأول في البارسا في بداية الموسم الجاري حيث في شهر أغسطس الماضي كانت القيمة التسويقية لفاتي تبلغ 200 ألف يورو فقط ووصلت في شهر سبتمبر القيمة التسويقية الي 25 مليون يورو وفي شهر ديسمبر حصل ارتفاع كبير في القيمة التسويقية للاعب الاسباني الشاب مهاجم نادي برشلونة لمبلغ قدره 40 مليون يورو.

وأضاف الموقع العالمي أن هذا الأمر لم يكن محض الصدفة حيث كان فاتي مجرد لاعب بارز يبلغ من العمر 16 عامًا، في شهر أغسطس الماضي، حينما حصل على مكانه في تشكيلة الفريق الأول، وظهر لأول مرة أمام ريال بيتيس في 25 أغسطس وبعد 6 أيام فقط سجل أنسو أول هدف له على مع البلوجرانا، وأصبح أصغر هداف في تاريخ النادي الكتالوني أما الشهر التالي يوم 14 سبتمبر فاتي سجل وصنع أمام فالنسيا محققًا بذلك النجم الشاب رقمًا قياسيًا آخر، كونه أصبح أصغر لاعب في الدوري الإسباني يقوم بذلك في يسجل ويصنع في مباراة واحدة.