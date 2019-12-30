رياضة | خالد الغندور يعلن تاجيل انطلاق قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يعلن تاجيل انطلاق قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، الى تأجيل انطلاق قناة الزمالك الجديدة، لأول أسبوع من يناير 2020، محددًا بعد تحديد أكثر من موعد سابقًا.

وخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك بتصريح سابق وأكد أن الشركة الراعية قامت بخصم ما يقرب من 40 مليون جنيه من مستحقات النادي للقناة، واعتراضه على الأمر وقتها وهدد بالعودة إلى شراء الساعات والظهور في إحدى القنوات الخاصة مجددا ببرنامج يحمل اسم الزمالك، مما جعل الجماهير ينتابها القلق حول موقف ظهور القناة.

دوعلى الرغم من تأجيل موعد ظهور القناة في أكثر من مناسبة، وترديد البعض مقولة "قناة الفنكوش"، إلا أن المصادر تؤكد أن القناة ستظهر إلى النور قريبا بعد تصوير "البرومات" لنجوم الفريق القدامى، ويتبقى حاليا تصوير لاعبي الفرق الحاليين، حيث تم تأجيل التصوير بعد الأزمات التي لحقت بالفريق مؤخرا، وبسبب ضغط المباريات.