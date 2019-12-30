شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تعود للقاهرة قادمة من زامبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قادمة من لوزاكا إلي القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين ، وذلك بعد خوض مباراة أمام نادي زيسكو يونايتد الزامبي التي أقيمت السبت الماضي، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت المباراة عن تعادل بهدف لكل فريق، ليحتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي 7 نقاط، فيما يأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

ويلعب الزمالك مباراته القادمة أمام زيسكو يونايتد يوم 10 يناير المقبل بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات.