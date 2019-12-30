شكرا لقرائتكم الأهلي يقترب من ضم النيجيرى بليسنج إليكى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب مسئولو النادي الاهلي من حسم صفقة النيجيري بليسنج إليكي مهاجم لوزيرن السويسرى بعد المفاوضات المُكثفة التي أجرتها إدارة القلعة الحمراء مع اللاعب النيجيري من ناحية ومع النادي السويسري من ناحية أخرى.

وفي هذا الشأن ، علمت "الخليج 365" أن إدارة القلعة الحمراء قطعت شوطاً كبيراً في إنهاء إليكي رغم مغالاة النادي السويسري في مطالبه المالية للاستغناء عن خدمات اللاعب ، وأوضح المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بصدد الحصول على توقيع اللاعب في غضون الأيام وربما الساعاتالقليلة المقبلة _لاسيما بعد رحّب المهاجم النيجيري باللعب للقلعة الحمراء خلال الاتصالات والمفاوضات التي تمت بينه وبين مسئولين في الأهلي على مدار اليومين الماضيين.

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وأشار المصدر إلى أن صفقة إليكي ستكون لمدة ثلاثة مواسم وبمقابل مالي يصل لـ3 ملايين دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب حيث أقترب مسئولو القلعة الحمراء من تخفيض مطالب لوزيرن من 4 إلى 3 مليون دولار ، وأشار المصدر إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي إستفسر من أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عن تطورات المفاوضات بعدما أستعجل رينيه فايلر المدير الفني للفريق إنهاء الصفقة لتدعيم الهجوم في انتقالات الشتوية المقبلة ،وشدد المصدر على أن ضم إليكي بات مسألة وقت ليس أكثر لأن فايلر لم يطلب ضم أي لاعب أخر وشدد على ضرورة التعاقد مع مهاجم لوزيرن السويسري فقط وهو ما يحسمه مسئولو الاهلي حالياً.

وكشف موقع "زنترال بلس" السويسري أن النيجيرى إليكي لا يشارك مع لوزيرن السويسرى بشكل منتظم بسبب خلاف مع المدير الفني الحالي للفريق توماس هابيرلي، وهو الأمر الذي يعلمه رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى ، وقال الموقع السويسرى أن لوزيرن يرتبط بعقدا مع إليكي حتى 2022 ولا يفكر في التفريط فيه إلا من خلال عرض جيد من الناحية المالية بعد انضمامه في يناير 2018 مقابل 800 ألف يورو، وأصبحت قيمته السوقية حاليا 4 ملايين يورو.

أشار الموقع إلى أن النيجيرى إليكي شارك خلال الموسم الحالي فى 21 مباراة مع لوزيرن لكنه لم يلعب مباراة كاملة في الدوري منذ سبتمبر الماضي، وأحرز 3 أهداف فقط وصنع هدفًا وحيدًا.