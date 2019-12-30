حارس الزمالك يكشف عن كواليس نزاع "المنشفة السحرية" مع أطفال زيسكو

بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مضيفه زيسكو الزامبي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب ليفي موانا واسا، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، كشف محمد أبوجبل، حارس مرمى فريق الزمالك المصري، عن كواليس أزمة المنشفة الخاصة به خلال مواجهة زيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.

أبوجبل دخل في نزاع مع أحد أطفال الملاعب التابعين لفريق زيسكو بسبب حصوله على المنشفة الخاصة به لاعتقاده أن بها سحرا، وذلك خلال المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. حسبما ذكر موقع "العين"الإماراتي

وقال الحارس في تصريحات لـ"العين الرياضية": "أرضية الملعب كانت بها مياه بعد هطول الأمطار وحصلت على منشفة من عمال غرف الملابس كي أستخدمها في مسح القفاز الذي أرتديه حتى أستطيع الإمساك بالكرة، في ظل تأثر أرضية الملعب بالطين والمياه بعد هطول الأمطار".



وأضاف: "كان هناك أحد أطفال جمع الكرات بالملعب يحاول الحصول على المنشفة، وبالفعل لم أجدها في الشوط الثاني خلفي".

وأردف: "طلبت من عامل غرف الملابس بالزمالك أن يعطيني قميص الكاف الذي كان يرتديه لاستخدمه في مسح القفاز لأستطيع الإمساك بالكرة، وعندما حاول الطفل الذي أخذ المنشفة من قبل أن يحصل على قميص الكاف قام لاعبو الزمالك البدلاء بتوبيخه وبعدها قام الحكم بطرده من الملعب".

وعلق أبو جبل عن اعتقاد مسؤولي زيسكو في استخدام لاعبي الزمالك للسحر قائلا: "اعتقادهم غريب إذا كان الأمر كذلك، وأعتقد أنهم هم الذين يلجأون للسحر ويعتقدون به".

وكان التعادل قد رفع رصيد الزمالك إلى 4 نقاط يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن مازيمبي الكونغولي صاحب الصدارة.

وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة، صباح اليوم الإثنين، للاستعداد لمواجهة أسوان، الخميس المقبل، في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مضيفه زيسكو الزامبي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب ليفي موانا واسا، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى النقطة الرابعة، في المركز الثاني، فيما رفع زيسكو رصيده للنقطة الثانية، في المركز الثالث.

تقدم الزمالك بهدف مصطفى محمد، في الدقيقة 72، وتعادل زيسكو بعدها بـ6 دقائق عن طريق ألديكون.

وعلى الرغم من استحواذ أصحاب الأرض على الكرة لفترات طويلة خلال الشوط الأول، إلا أن هجمات الزمالك كانت الأخطر رغم قلتها، ففي الدقيقة الثانية، انطلق أوباما بالكرة من الناحية اليسرى ومررها فرجاني ساسي الذي سدد بجوار المرمى، رد عليها أدريان شاما بقذيفة مدوية، يتمكن الحارس أبوجبل من إبعادها ببراعة.

وفي الدقيقة 25، سدد أوباما كرة قوية تعلو مرمى زيسكو، بعدها أرسل ساسي كرة بينية إلى عبدالغني الذي مرر بالعرض بقوة تجد حارس زيسكو، وفي الدقيقة 35، ضاعت فرصة هدف محقق على الزمالك عبر ضربة رأس من أوناجم يتصدى لها الحارس.

وجاءت بداية الشوط الثاني قوية من جانب فريق زيسكو، الذي توالت هجماته على مرمى الزمالك، أبرزها تسديدة من «شاما» تعلو المرمى الزملكاوي.

وأجرى باتريس كارتيرون أول تغييرات الزمالك بنزول مصطفى محمد بدلًا من أوناجم، في الدقيقة 57، وأهدر أوباما بعدها فرصة خطيرة بعد تلقيه عرضية زيزو ووضع الكرة برأسه بجوار المرمى في الدقيقة 67.

وينجح مصطفى محمد في تسجيل هدف التقدم للزمالك من ضربة رأس، إثر عرضية محمد عبدالشافي، في الدقيقة 72، لكن الفرحة لم تستمر طويلا، إذ تمكن زيسكو من إدراك التعادل في الدقيقة 78، عن طريق كرة بالعرض يضعها ألديكون في الشباك.