عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلوب عن صراع صلاح وماني: ليس لدي فكرة عن من الأفضل

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، انه لا يعرف ردا محددا على سؤال من الأفضل بين نجما الفريق المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، فى ظل الصراع الكبير بين النجمين والمقارنة الدائمة بينهما.



وأضاف كلوب على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة ولفرهامبتون: "ليس لدي فكرة عن الأفضل بين صلاح وماني، أحب كليهما، لذا بالنسبة لي الأمر سهل، كليهما يحصل على المركز الأول".

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وعن الاختيار لجائزة أفضل لاعب إفريقي بينهما رد قائلا: "كل منهما رائع، لا أعلم من سيتم اختياره في النهاية، هناك أشخاص يمتلكون الحق في الاختيارا، ما أراه أن كلاهما يستحقان الجائزة".

ويتنافس محمد صلاح مع ساديو مايو ماني والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب إفريقي في اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من خلال حفل سيقام في مدينة الغردقة 7 يناير القادم.

وحقق فريق ليفربول فوزا صعبا على وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في المباراة التى جمعتهما اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، فى آخر مباريات الريدز في عام 2019 بعدما نجح الفريق في إنهاء العام متوجًا بـ3 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

بتلك النتيجة يغرد ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 55 نقطة، متفوقًا بفارق 13 نقطة كاملة على ليستر سيتى صاحب الوصافة و17 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث بينما تجمد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 30 نقطة.