نادى مصر يستضيف طنطا على ستاد الكلية الحربية

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جدة - عمرو شويل يستضيف نادى مصر نظيره طنطا فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الاثنين فعلى ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن حقق كل منهما التعادل فى الجولة الأخيرة للمسابقة حيث تعادل نادى مصر مع المقاصة بهدفين لكل فريق ، وتعادل طنطا مع أسوان بنفس النتيجة 2/2.

ويحتل نادى مصر المركز الخامس عشر بترتيب جدول الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى خمسة وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً فيما يحتل طنطا المركز الثانى عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى سبعة مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

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وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بخطف النقاط الثلاث للمرة الثانية هذا الموسم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام طنطا مكون من : " وليد توفيق وعلاء عطا وأحمد عبد الموجود وأحمد سعيد أوكا ومصطفى كالوشا وهشام عبد الحميد ومصطفى سلطان ومحمود توبة وإسلام صلاح وعمر حبشي وأحمد الصعيدي".

على الجانب الأخر شدد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن دوامة التعادلات التى تطاردهم منذ إنطلاق المسابقة بإجمالى 7 تعادلات من 10 مباريات خاضها أبناء السيد البدوى حتى الان ويبدو التشكيل المتوقع لطنطا فى مباراة اليوم مكون من : "إسلام طارق ، محمد العشري، محمود مسعود، إيهاب سمير، محمد الشاذلى ، حسام غالي، أحمد الشناوي ، أحمد الالفي، أحمد فهمي، وليد عادل ، الحسن ضيوف".