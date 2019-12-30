شكرا لقرائتكم الجونة يستدرج الإنتاج الحربى اليوم بالدورى المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج الجونة نظيره الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على ستاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من سموحة بهدفين مقابل هدف فيما تعادل الانتاج الحربى مع الزمالك سلبياً فى الجولة العاشرة للمسابقة.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف .

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ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لتحقيق فوزه الاول مع الفريق بعد خسارته فى مباراته الاولى أمام سموحة بعد توليه المسئولية خلفاً للصربى نيبوشا ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الانتاج الحربى مكون من : "محمود الغرباوي ، باسم علي، محمد نجيب، خالد صبحي وجونثان نجويم ، سيرجي أكا، اكرم توفيق، عموري ، أحمد حمدي، عمرو بركات وأحمد ياسر ريان".

وحذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة مواجهة الجونة على ملعبه مشدداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لمواصلة الصراع المثير على المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج فى مباراة اليوم مكون من : " عامر عامر ، أحمد شديد قناوي ، معاذ الحناوي ، محمود البدري ، أحمد مجدي ، محمد بازوكا ، محمد عادل ،علاء سلامة ، موسى دياوارا ،محمود عادل ، باسم مرسي".