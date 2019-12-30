شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل فى مفاوضات جديدة مع عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسؤولو نادى الزمالك فى مفاوضات مع عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، لتخفيض متطلباته المالية للتوقيع على عقود انضمامه إلى الفريق الأبيض فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، مقابل حصوله على 12 مليون جنيه هذا الموسم بدلا من 15 مليون جنيه.

وطلب عبد الله السعيد، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا إن مسؤولى النادى الأبيض قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.

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ومن المنتظر أن يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جلسة مع عبد الله السعيد، مساء اليوم الإثنين، للحصول على توقيعه، بعد ترحيب اللاعب بالانضمام إلى قلعة ميت عقبة متعهداً بإنهاء أمر انضمامه للأبيض مع بيراميدز حيث ينتهى عقده مع فريقه بنهاية هذا الموسم ويحق له التوقيع بداية من بعد غد الأربعاء وهو مطلع شهر يناير بشكل حر لأي ناد، لذا سيعرض السعيد على ناديه التنازل عن مستحقاته البالغة ما يقرب من 10 مليون جنيه مقابل انتقاله إلى نادى الزمالك حول توصله فى جلسته مع مرتضى منصور على الانضمام إلى الأبيض من عدمه.

وستشهد الفترة الجارية، حسم المفاوضات بين رئيس الزمالك والسعيد حول مسألة انضمامه للقلعة البيضاء من عدمه، خاصة فى ظل تبقى مقعد واحد للفريق فى شهر يناير المقبل عن طريق الاستبدال فى قائمة الفريق المحلية.