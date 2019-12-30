شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعبه اليوم ،الأثنين، إستعداداً لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، حيث أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى بدورى أبطال أفريقيا وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة مران الفريق بدءاً من الأمس في الواحدة ظهرًا استعداداً للمواجهة المحلية المرتقبة.



الأهلى ضد مصر المقاصة وفاز الأهلي مساء أمس الأول ، السبت، على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

فيما إستقر مسئولو النادي على إجراء جراحة "وتر أكيلس" لسعد سمير مدافع الفريق في المانيا وتحديداً لدى الخبير الالماني الذى سبق وأجرى جراحة وتر أكيلس لمحمود جنش حارس مرمى الزمالك قبل عدة أشهر وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن سعد سمير سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب .

الأهلى ضد مصر المقاصة

وشهدت الساعات الماضية بدء ترتيبات سفر سعد سمير إلى المانيا لأجراء جراحة أكيلس لدى الخبير الالماني الذى سبق وأجرى نفس الجراحة لمحمود جنش في شهر يوليو الماضي ، وأبدى سعد سمير رضاه بقضاء الله وقدره بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم ، موضحاً أن الإصابة قضاء وقدر ولابد من تقبلها بصدر رحب ، مُشيراً إلى أنه حزين للغاية لأن الأصابة جاءته في وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة في المباريات بعد فترة غياب أشهر شهرأشهرطويلة للأصابة في غضروف الركبة.