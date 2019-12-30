موجز الرياضة| تشيلسي يحسم ديربي لندن أمام أرسنال ..وليفربول يعبر وولفرهامبتون بشق الأنفس ..والسيتي يستعيد توازنه بثنائية في مرمي شيفيلد..وجلاسجو رينجرز يهزم سلتيك في قمة إسكتلندا

إعداد :رضا علي

يقدم لكم تقريرًا يوميًا عن أبرز الأخبار الرياضية التي حدثت خلال يوم الأحد 2ديسمبر2019.

أبراهام يقلب الطاولة ويقود تشيلسى لحسم ديربي لندن أمام أرسنال

استطاع تشيلسي قلب تأخره بهدف، إلى فوز قاتل (2-1) على مضيفه آرسنال، في عقر داره بملعب الإمارات، أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح نادى أرسنال التسجيل عن طريق بيير إيمريك أوباميانج فى الدقيقة 13، لينتهى الشوط الأول بتقدم الجانرز أصحاب الأرض والجمهور.

ونجح تشيلسى فى الشوط الثانى فى تسجيل هدف التعادل فى الدقيقة 83 عن طريق جورجينيو، قبل أن يقلب تامى أبراهام الطاولة على أرسنال فى الدقيقة 87 مسجلًا هدف الفوز للبلوز.

وبهذا الفوز، رفع البلوز رصيدهم إلى 35 نقطة، ليظلوا في المركز الرابع، بينما تجمد آرسنال عند 24 نقطة، في المركز الـ12.

ليفربول يعبر وولفرهامبتون بشق الأنفس



واصل ليفربول ابتعاده بالصدارة بعد فوزًا عسيرًا على ضيفه وولفرهامبتون بهدف دون مقابل على ملعب أنفيلد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز

سجل هدف المباراة الوحيد ساديو ماني في الدقيقة 42 من اللقاء.

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بهذه النتيجة، واصل ليفربول صدارته لجدول ترتيب البريمييرليج بعدما وصل للنقطة 55، بينما تراجع وولفرهامبتون للمركز الثامن بعدما توقف عند 30 نقطة.

السيتي يستعيد توازنه بثنائية في مرمي شيفيلد

استعاد نادى مانشستر سيتى توازنه بفوز مثير بثنائية نظيفة أمام شيفيلد يونايتد، اليوم الأحد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة العشرين من الدورى الإنجليزى الممتاز.

باغت شيفيلد الستي وسجل هدفا في الشوط الأول إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعى التسلل، قبل أن يسجل الأرجنتينى سيرجيو أجويور هدف مانشستر سيتى الأول فى الدقيقة 52، ثم عزز كيفين دى بروين النتيجة فى الدقيقة 82 ليؤكد فوز السيتى.

وبهذا الفوز، رفع مانشستر سيتى رصيده إلى النقطة 41 فى المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة 29 فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى.

جلاسجو يهزم سلتيك في قمة إسكتلندا



حقق جلاسجو رينجرز فوزا غاليا 2 / 1 على منافسه العنيد سلتيك، اليوم الأحد،في قمة اسكتلندا في المرحلة 21 من المسابقة، ليقلص الفارق معه في الصدارة

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل 1 / 1 حيث بادر رينجرز بهز الشباك عن طريق رايان كينت في الدقيقة 36 وتعادل أودسون إدوارد لسلتيك في الدقيقة 42 .

وفي الشوط الثاني، سجل نيكولا كاتيتش هدف الفوز لرينجرز في الدقيقة 56.

ورفع جلاسجو رينجرز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن سلتيك المتصدر .