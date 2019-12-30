- 1/2
- 2/2
تساءل عشاق ليفربول عن سر البخاخ الطبي الذي استخدمه النجم المصري “محمد صلاح” أثناء مباراة فريقه أمام ولفرهامبتون في ختام الجولة ال20 من الدوري الإنجليزي الممتاز ليلة أمس الأحد.
وانتشرت صورة على السوشيال ميديا لمحمد صلاح وهو يستخدم البخاخ في أنفه قبل بدء المواجهة التي انتهت بفوز صعب لليفربول بهدف دون رد سجله ساديو ماني في نهاية الشوط الأول على ملعب آنفيلد رود.
وحرص صلاح ألا يُظهر نوع البخاخ أمام عدسات المصورين، إلا أن بعض اللقطات أظهرت أنه من نوع “Avamys” الخاص بعلاج الجيوب الأنفية.
ويتكون دواء أفاميس من مادة الجلوكورتيكوستيرويدات الاصطناعية لعلاج الغشاء المخاطي، حيث يرتبط بمستقبلات حساسة للجلوكوكورتيكويد، وله تأثير قوي مضاد للالتهابات.
ويصبح التأثير العلاجي ملحوظًا بعد 8 ساعات من الرش، ويؤثر الدواء على إطلاق المواد التي تعزز التفاعلات الالتهابية والحساسية.
ولهذا الدواء تأثير إيجابي على دوران الأوعية الدقيقة مما يؤدي إلى تضييق الشعيرات الدموية والحد من الطرد.
ومن بين مميزات بخاخ Avamys تثبيت أغشية الخلايا أثناء تفاعل الحساسية، ويكون التأثير على الخلايا البدينة مهمًا بشكل خاص.
ويبدو أن محمد صلاح يستخدم هذا البخاخ بهدف الحد من التورم والاحمرار والقضاء على الحكة والوقاية من انتشار الالتهابات في الجيوب الأنفية في ظل هذا الطقس الصعب في إنجلترا هذه الأيام.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص | ما سر البخاخ الذي استخدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول وولفرهامبتون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.