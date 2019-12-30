خاص لـ MercatoDay | مصدر: ميلان مُهتم بمحمد النني، ولكن!

نفى مصدر خاص بـ MercatoDay تقديم العملاق الإيطالي “ميلان” لعرض رسمي إلى نادي آرسنال من أجل شراء أو استعارة لاعب الوسط الدولي المصري “محمد النني” خلال الميركاتو الشتوي 2020.

وأكد مصدر MercatoDay وجود اهتمام حقيقي من ميلان باللاعب، قائلاً “حتى هذه اللحظة لم يصل إلى آرسنال عرض ملموس، ولم يتواصل مع النني الثنائي مالديني أو بوبان، بصفتهما مسؤولا التعاقدات في النادي”.

وتزايدت أنباء اهتمام ميلان بمحمد النني على مدار اليومين الماضيين بعد تمكن العملاق الإيطالي من استعادة الأسطورة السويدية “زلاتان إبراهيموفيتش” بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي.

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وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية “ميلان يبحث عن بديل مناسب للإفواري فرانك كيسييه المطلوب في ولفرهامبتون الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، والمصري محمد النني سيكون البديل الأمثل بالنسبة لإدارة ميلان الراغبة في دفع 15 مليون يورو لشراءه من آرسنال”.

ويقدم محمد النني مستوى متميز في الدوري التركي الممتاز منذ انتقاله لصفوف بيشكتاش بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ليلفت أنظار عدة أندية تسعى لتحسين أوضاعها خلال النصف الثاني من الموسم.