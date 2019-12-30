خاص لـ MercatoDay | أحمد حجازي يُجمد اتفاقه مع اتحاد جدة السعودي

قرر المدافع الدولي المصري “أحمد حجازي” تجميد اتفاقه مع اتحاد جدة السعودي خلال الـ 10 أيام الأولى من سوق الانتقالات الشتوية 2020، لحين اتضاح الرؤية أكثر مع مدرب وست بروميتش البيون الذي أظهر له بعض صور التمسك به مع بداية شهر ديسمبر.

وترددت أنباء في الصحف البريطانية عن رفض وست بروميتش لعرض رسمي من نادي اتحاد جدة قُدر بنحو 3.2 مليون جنيه إسترليني من أجل التوقيع مع أحمد حجازي، وهي أنباء غير صحيحة، فلم يرفض وست بروميتش بل أن حجازي هو مَن قام بتأجيل الخطوة بعد مشاركته في الثلاث مباريات الماضية.

وعلم MercatoDay من مصدر داخل نادي وست بروميتش توصل أحمد حجازي لاتفاق مبدئي مع اتحاد جدة للانضمام لصفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل بسبب ضعف فرصه في المشاركة كأساسي تحت قيادة المدرب الكرواتي “سلافن بيليتش”.

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وأضاف المصدر ذاته “حجازي غاب عن وست بروميتش في مباراة برينتفورد التي انتهت بالتعادل 1/1 بسبب وجود عروض واضحة من خارج إنجلترا، أبرزها من اتحاد جدة السعودي، بعد أن تحدث اللاعب بشكل مباشر مع المدير الفني وإدارة النادي في هذا الأمر”.

وواصل “حجازي أخبرنا بأنه يجهز نفسه للعودة إلى المنطقة العربية لكن ليس إلى الأهلي بل إلى اتحاد جدة السعودي، لكن بيليتش (مدرب اتحاد جدة السابق) لا يحبذ تلك الفكرة، وأظهر تمسكه باللاعب، ما أدى إلى تراجع حجازي نفسه عن قراره بالرحيل هذا الأسبوع، حيث شارك كأساسي أمام بارنسلي ثم أمام ميدلسبره في الجولتين الماضيتين من التشامبيونشيب”.

وأتم نفس المصدر بقوله لـ MercatoDay “حجازي مُستمر معنا خلال الميركاتو الشتوي، إلا إذا شعر بأنه يريد الرحيل ووقتها لن يقف النادي أمام رغبته، لكن في الوقت الراهن لا يوجد ما يجب أن يدفعه نحو اتخاذ هذا القرار”.