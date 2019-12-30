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نتيجة مباراة الهلال والعدالة فى الدوري السعودي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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يستضيف نادي الهلال نظيره العدالة، ضمن مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 على ملعب جامعة الملك سعود، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة 10 بدوري كأس الأمير للمحترفين.

تنطلق مباراة الهلال والعدالة اليوم فى تمام الساعة 16:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت مكة، 14:55 بتوقيت جرينتش.

ويستهدف الهلال استدراج العدالة، ثالث الصاعدين إلى دوري المحترفين ، من أجل تصحيح مساره بعد العودة المخيبة للمنافسات المحلية حيث سقط في فخ التعادل الإيجابي امام الحزم بالجولة الماضية بنتيجة 1/1، ليصل رصيده عند 21 نقطة في المركز 7.

فى المقابل يأمل العدالة استغلال تراجع العامل البدني للهلال لاستعادة توازنه في بطولة الدوري حيث يقبع حالياً بالمرتبة 15 برصيد 8 نقاط.

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هذا واختتم الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو مشاركاته في مونديال الأندية فى قطر بالمركز الرابع بعد أن خسر رهانه أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.

جدير بالذكر انه لم يسبق للعدالة مواجهة البطل المتوج بدوري أبطال آسيا الهلال، من قبل على كافة الأصعدة المحلية، لتتجة الأنظار إلى محيط الرعب من أجل متابعة اللقاء الذي سيحسم أشياء كثيرة قبل استمرار المنافسة على لقب دوري المحترفين.

تذاع مباراة الهلال والحزم على قناة Ksa sports HD1 ضمن منافسات الدوري السعودي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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