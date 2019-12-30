رياضة | الأندية العربية تحصد الانتصارات في الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا

سارت نتائج الأندية العربيةفي ثاني أيام الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بحثا عن بطاقات العبور إلى الدور ربع النهائي، ما بين انتصارات وهزائم وتعادل.

ففي المجموعة الثانية، فاز الأهلي المصري على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل لا شيء في مباراتهما على ستاد السلام في العاصمة القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط متساويا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، فيما بقي رصيد بلاتينيوم خاليا من النقاط. وسجل للأهلي وليد سليمان في الدقيقتين 8 ومن ثم 69 من ركلة جزاء.

وفي المجموعة نفسها، حقق نادي الهلال السوداني مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على النجم التونسي في عقر دار الأخير بهدف من دون رد.

ورفع الهلال رصيده إلى 6 نقاط وتقدم خطوة في سباق المنافسة، وحقق أول فوز له تحت قيادة مدربه المصري الجديد حمادة صدقي وأنعش آماله في التأهل إلى دور الثمانية.

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وسجل هدف الهلال الوحيد أطهر الطاهر في الدقيقة 59 ليعود الهلال بـ 3 نقاط غالية ويفرض صدارة ثلاثية عربية في المجموعة الثانية، وفي المجموعة الأولى، تعادل الزمالك المصري مع زيسكو الزامبي بهدف لكل فريق، في لقاء مثير حافل بالفرص الضائعة، خاصة من جانب الزمالك عبر لاعبيه فرجاني ساسي ومحمد أوناجم.