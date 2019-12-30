رياضة | أرقام مُضيئة في مسيرة "الحاوي" وليد سليمان مع الأهلي

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واصل وليد سليمان عزف أجمل الألحان الكروية مع النادي الأهلي، ولم يمنعه تقدم سنه والذي تجاوز الـ35 عامًا من مواصلة التألق والإبداع في ملاعب الساحرة المستديرة، وبهدفين ولا أروع قاد "الحاوي" فريقه لتحقيق انتصارًا ثمينًا على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل "سليمان" الهدف الأول للأهلي في شباك بلاتينيوم ستارز بالدقيقة 8 من رأسية قوية، بينما أضاف الهدف الثاني بالدقيقة 69 من "ركلة جزاء" ليمنح المارد الأحمر 3 نقاط ثمينة في مشواره بمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة الإفريقية.

ورفع نجم الأهلي رصيد أهدافه بالموسم الحالي لـ 8 أهداف سجلها في 15 مباراة خاضها مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات بواقع (5 أهداف بالدوري الممتاز – 3 أهداف في دوري أبطال إفريقيا).

ماذا قدم وليد سليمان مع النادي الأهلي؟ انتقل سليمان للأهلي في موسم 2011 / 2012 قادمًا من إنبي، وخاض مع المارد الأحمر "250 مباراة" في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل "62 هدفًا". Advertisements

وشارك "الحاوي" في 139 مباراة في بطولة الدوري المصري مع الأهلي، واستطاع تسجيل 37 هدفًا، بينما لعب 15 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، وخاض 5 مباريات بالسوبر المصري ولم يسجل أي أهداف، وشارك في 83 مباراة في بطولات إفريقيا وسجل 17 هدفًا.

كما خاض 5 مباريات بكأس العالم للأندية ولم يسجل أي أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالبطولة العربية وسجل هدفين.

وحقق "وليد" عدة بطولات وألقاب خلال مسيرته مع النادي الأهلي، حيث توج بلقب بطولة الدوري المصري "5 مرات"، وكأس مصر "مرة وحيدة"، ودوري أبطال إفريقيا "مرتين"، وكأس السوبر المصري "4 مرات"، وكأس الكونفيدرالية "مرة وحيدة"، وكأس السوبر الإفريقي "مرتين".

وليد سليمان رابع هدافي الأهلي في إفريقيا: رفع "سليمان" رصيد أهدافه مع الأهلي في بطولات إفريقيا لـ 19 هدفًا، بعدما سجل ثنائية الفريق في شباك بلاتينيوم ستارز النيجيري، واحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الفريق الأحمر بالبطولات القارية، خلف محمود الخطيب "المتصدر" بـ 37 هدفًا، ومحمد أبوتريكة "الثاني" بـ 32 هدفًا، وعماد متعب "الثالث" بـ 28 هدفًا، بينما تفوق على محمد بركات وفلافيو وسجل كل منهما 18 هدفًا.