رياضة | نجم الأفريقي التونسي بديل أزارو في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأفريقي التونسي بديل أزارو في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مازال يواصل البحث عن مهاجم مميز في الفترة المقبلة من أجل تعويض رحيل المغربي وليد أزارو المحتمل.

وأشارت صحيفة الرأي التونسية إلى سعي الأهلي للتعاقد مع مهاجم مميز في ظل تراجع آداء الثلاثي وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.



وأكدت الصحيفة التونسية وجود مصادر مطلعة كشفت أن ياسين الشماخي مهاجم الأفريقي التونسي بات مطلوبًا من قبل الأهلي المصري.

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وأوضحت الصحيفة التونسية أن أحد المسئولين في الفريق المصري عبر عن رغبة الأهلي في ضم الشماخي بعد تألقه في الموسمين الأخيرين.



وكشفت الصحيفة التونسية أن الإفريقي أصدر بيانا منذ يومين أكدت خلاله تمسكه بجميع اللاعبين على رأسهم الشماخي حفاظًا على تماسك المجموعة والرصيد البشري الهام الذي يتوفر لدى المدرب لسعد الدريدي.



وكان الأهلي تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا كأول صفقات المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية لمدة 4 مواسم ونصف.