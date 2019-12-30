رياضة | نجم ولفرهامبتون يفتح النار على تقنية الـ VAR

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ولفرهامبتون يفتح النار على تقنية الـ VAR والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخسر وولفرهامبتون 0 - 1 أمام مضيفه ليفربول اليوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وجاء الهدف الوحيد للمباراة بتوقيع السنغالي ساديو ماني علما بأن الحكم لم يحتسبه في البداية ثم عاد وأشار إلى صحة الهدف بعد مراجعة نظام (فار) كما ألغى هدفا لوولفرهامبتون بعد مراجعة نفس النظام.
وقال كودي : "لا يمكنني فهم هذا النظام... إنه سخيف".
وأشار : "بالنسبة لي ، هذا النظام لا يعمل. البعض يقول إن هذا النظام يتخذ القرار الصائب ولكننا نحن اللاعبون الذين نخوض المباراة على أرض الملعب. ولا أشعر بأن هذا النظام على ما يرام".
وأضاف : "نظام (فار) يؤثر في المباراة. يمكنك أن تسمع الجماهير تتغنى به. ما من أحد سألنا نحن اللاعبين بشأن هذا النظام. ما زال هذا النظام يثير الارتباك.