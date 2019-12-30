كارتيرون يعكف نحو التحضير لمواجهة أسوان

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جدة - عمرو شويل يعكف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، بداية من اليوم الإثنين، نحو التحضير لمواجهة أسوان، التى ستقام يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى الممتاز، والتى يستهدف فيها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لكسر نغمة التعادلات وتحقيق الانتصار.

وتعادل الزمالك فى آخر ثلاث مباريات له فى مختلف المنافسات حيث تعادل سلبيا مع سموحة والإنتاج الحربى فى الدورى ثم تعادل مؤخرا إيجابيًا مع زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والذى أدى إلى ارتفاع رصيد الأبيض فى البطولة الأفريقية إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثانى فى مجموعته خلف مازيمبى الكونغولى المتصدر برصيد 7 نقاط ولكن المهمة للأبيض فى الدورى ستكون مختلفة حيث شدد كارتيرون للاعبين إنه لن يقبل سوى بالفوز أمام أسوان وتصحيح المسار خاصة إن الفريق يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة بعدما خاض 9 مباريات بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 24 نقطة عقب خوضه 8 مباريات.

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ويسعى الفرنسى باتريس كارتيرون إلى استعادة جهود عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك أمام أسوان، بعدما تغيب اللاعب طوال الفترة الماضية عن الزمالك فى مختلف المنافسات نظراً لإصابته بكدمة قوية فى القدم أدت إلى ابتعاده عن الأبيض وحرمان الفريق من جهوده سواء فى منافسات الدورى أو البطولة الأفريقية، حيث حرص كارتيرون على طلب تقريرا من الجهاز الطبى للفريق حول حالة المصابين وعلى رأسهم عبد الله جمعة الذى سيعود للأبيض أمام فريق أسوان بينما سيستمر غياب حازم إمام فيما سيتم الاستفسار من الجهاز الطبى عن حالة شيكابالا الذى عانى من حصوات فى الكلى لتحديد موقفه من العودة للمشاركة مع الفريق من عدمه.

وسيحصل لاعبو الزمالك على راحة اليوم الإثنين عقب العودة إلى القاهرة من زامبيا عقب الانتهاء من مباراة زيسكو يونايتد، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات، على أن يبدأ الفريق استعداداته من خلال التدريبات بداية من الغد.