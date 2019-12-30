عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ديفيد مويس يخلف بيلجريني في تدريب وست هام الإنجليزي

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي المتعثر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عن تعيين ديفيد مويس مدرباً جديداً للفريق خلفاً لمانويل بيليجريني، الذى أقيل من منصبه مؤخرا.



وقالت الصفحة الرسمية للنادي على "تويتر": " يسرنا أن نعلن أن ديفيد مويس عاد إلى النادي بصفته مدرب الفريق الأول".

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وأقال وست هام بيليجريني من منصب المدير الفني في أعقاب الهزيمة على أرضه أمام ليستر سيتي الوصيف بهدفين مقابل هدف أمس الأول.

وسبق لمويس المدرب السابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، تدريب ويستهام في نوفمبر 2017 في أعقاب إقالة سلافن بيليتش، واستمر في منصبه لستة أشهر.

وتلقى وست هام الخسارة العاشرة فى الموسم الحالى أمام ليستر سيتي 2-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليسقط الفريق للمركز الـ 17 في أسفل جدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 5 انتصارات و4 تعادلات و10 هزائم

وكان مدرب بيليجريني تولي تدريب وست هام في مايو 2018، وقادهم في 64 لقاء، فاز في 24 وتعادل في 11 وخسر 29.