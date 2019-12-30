بعد تتويجه أفضل لاعب من "جلوب سوكر".. رونالدو: أراكم في دبي قريبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تتويجه أفضل لاعب منجلوب سوكر.. رونالدو: أراكم فيدبيقريبا

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب فى العالم، فى حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2019، المقام بمدينة "دبي"، على هامش فعاليات النسخة الـ 14 من مؤتمر دبى الرياضى الدولى، غادر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو دبى، مؤكدا أنه سيعود لها قريبا.



رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في العالم، وقد تسلم الجائزة اليوم، من على هامش فعاليات النسخة الـ 14 من مؤتمر دبى الرياضى الدولى، الذى يقام، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضى.

رونالدو نشر صورة عبر انستجرام، تجمعه بصديقته جورجينا، وأبناءه الـ 4 ، وذلك وهم على متن الطائرة، وعلق على الصورة قائلا ، "يشرفني أن تلقى مرة أخرى في جوائز "جلوب سكور" .. لحظة عاطفية للغاية بالنسبة لى لتقاسم هذه الجائزة مع عائلتى .. تحية طيبة لكل الضيافة .. أراكم قريباً في دبى"

Advertisements

ونجح كريستيانو رونالدو في كسر هيمنة ليونيل ميسي على الجوائز الفردية هذا العام، بعدما توج نجم برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، و"الكرة الذهبية" التي تمنح من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وتفوق رونالدو على محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، وزميله المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الاسباني، قد حصد جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2019، كما حصد جائزة الكرة الذهبية التى تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لافضل لاعب في العام.

كما توج الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى ، بجائزة أفضل مدرب فى العالم للعام الجارى وذلك بحفل توزيع جوائز "جلوب سوكر" لعام 2019، وقاد كلوب الفريق الإنجليزى نحو التتويج بثلاثة ألقاب هذا العام وهى: دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية، كما يتصدر ليفربول حالياً جدول ترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".