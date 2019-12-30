شكرا لقرائتكم اليوم.. 6 مباريات بالجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام اليوم 6 مباريات فى الجولة العاشرة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى غاية فى قوة والندية بعد وصول المسابقة للمنتصف وأصبح لكل نقطة حسابها سواء فى القمة او القاع فعلى ملعبه بالسويس يستضيف سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 21 نقطة نظيره المريخ البورسعيدى المترنح صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط فى مواجهة سهلة نسبيا لأصحاب الأرض الراغبين فى مواصلة الإنتصارات للإبتعاد اكثر بالصدارة عن أقرب المنافسين .

كما يستضيف القناة صاحب المركز الثانى برصيد 15 نقطة نظيره كوكاكولا صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة فى مواجهة يسعى فيها أبناء حمزة الجمل إلى استعادة الإنتصارات بعد الهزيمة المفاجئة التى نالها الفريق الأسبوع الماضى خارج ملعبه أمام الترسانة بهدف مقابل للاشئ ، بينما خسر كوكاكولا نقطتين ثمينتن بتعادله على ملعبه مع الزرقا صاحب المركز الأخير بهدف لمثله .

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فى الوقت نفسه يخرج الترسانة المنتشى من تحقيق فوزين متتاليين لمواجهة النصر صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لحساسية المباريات بينهما منذ القدم ، ويحاول محمد صلاح المدير الفنى للترسانة إلى استغلال حالة النشوة المسيطرة على لاعبيه لتحقيق الفوز الثالث على التوالى للتقدم خطوة كبيرة نحو منتصف جدول الدورى .

وفى إطار مباريات نفس المجموعة يستضيف بتروجت نظيره النجوم فى لقاء الجريحين فالفريق البترولى خسر أخر مبارياته امام منتخب السويس بهدفين مقابل هدف وتجمد رصيده عند 9 نقاط فى المركز التاسع ، بينما خسر النجوم على ملعبه أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واوقف رصيده عند 11 نقطة فى المركز السابع ، كما يلتقى الداخلية باستاد السكة الحديد مع جمهورية شبين فى لقاء يصعب التكهن بنتيجة فأبناء هشام زكريا نجحوا فى العودة من بورسعيد الأسبوع الماضى بأغلى ثلاث نقاط من المريخ رفعت رصيده إلى 13 نقطة فى المركز الخامس ، بينما تعادل جمهورية شبين على ملعبه أمام النصر سلبيا وهو ما رفع رصيده إلى 14 نقطة فى المركز الرابع .

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة من نوع خاص بين الزرقا ومنتخب السويس باستاد رأس البر فإبناء الزرقا يحتلون المركز الاخير برصيد ثلاث نقاط ويسعون لحصد الثلاث نقاط إذا ما أرادوا الإستمرار بالمسابقة ، بينما يدخل أبناء الغريب اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الاخير على بتروجت بهدفين مقابل هدف.