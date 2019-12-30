بعثة الزمالك تصل إلى مطار القاهرة بعد لقاء "زيسكو" الزامبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، بعثة نادي الزمالك عائدًا من مدينة ندولا الزامبية، عقب تعادله مع زيسكو الزامبي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ليفي موانا واسا في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واستقبل فريق من العلاقات العامة في المطار، بعثة فريق الزمالك، لإنهاء إجراءات وصول البعثة من مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، فور وصوله على الرحلة القادمة من أديس أبابا.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك الفريق الزامبي يوم 10 يناير المقبل في الجولة الرابعة من المسابقة.