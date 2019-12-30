تصريحات الأحد| أبو تريكة يهاجم الـ "VAR".. والإسماعيلي يعلق على أنباء رحيل نجم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 29 ديسمبر 2019.

باهر المحمدي يكشف حقيقة رحيله عن الإسماعيلي في يناير المقبل

تحدث باهر المحمدي مدافع النادي الإسماعيلي، عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، وحقيقة رغبته في الرحيل عن النادي.

كلوب يرد.. من الأفضل بين صلاح وماني؟

رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإفصاح عن رأيه بشأن الأفضل في إفريقيا بين ثنائي الفريق محمد صلاح، وساديو ماني.

إيهاب جلال يتحدث عن أسباب خسارة فريقه أمام بيراميدز

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تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، عن أسباب الخسارة أمام بيراميدز، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الإسكندرية في بطولة الكونفدرالية.

"أنتم تقتلون كرة القدم".. أبو تريكة يهاجم الڨار بسبب هدف في ليفربول (فيديو)

هاجم محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر حكم الفيديو ( الڨار) بعد أن الغى هدفاً لوولفرهامبتون في شباك ليفربول في مباراتهما معاً في الجولة الـ20 من الدوري الانجليزي.

الإسماعيلي يعلق على أنباء رحيل نجم الفريق

علق أدهم السلحدار، المدير الفني للإسماعيلي، على الأنباء التي ترددت حول رغبة العراقي هُمام طارق نجم الفريق من الرحيل عن صفوف الدراويش.

مصدر لمصراوي: الأهلي يُجهز لسفر سعد سمير لألمانيا

يُجهز النادي الأهلي لسفر مدافع الفريق سعد الدين سمير لألمانيا للخضوع لعملية جراحية بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.