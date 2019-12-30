شاهد.. بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من زامبيا بعد نقطة زيسكو يونايتد



وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الواحده من صباح اليوم الإثنين، قادمة من زامبيا.

وعاد الزمالك من زامبيا بعد خوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبي التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن منافسات المرحلة الثالثة من

دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل الزمالك مع زيسكو بهدف لكل منهما، حيث نجح الفريق الأبيض في إحراز هدف المقدمة بتوقيع مصطفى محمد قبل أن يتعادل صاحب الأرض بهدف

عن طريق كواردي كولا.

Advertisements

ويحتل الزمالك الترتيب الثاني في مجموعته برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي الكونغولي بفارق ٣ نقاط، ويأتي زيسكو وأول أغسطس الأنجولي في المركز الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما.

ويلعب الزمالك مواجهته المقبلة أمام زيسكو يونايتد يوم 10 يناير المقبل بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المجموعات.