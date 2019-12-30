الإسماعيلي يكشف موقفه من رحيل باهر المحمدي

كشف الدكتور إبراهيم فارس عضو مجلس إداراة النادي الإسماعيلي موقفهم من رحيل باهر المحمدي من صفوف الفريق خلال موسم الإنتقالات الشتوية القادمة.

وقال فارس في تصريحات خاصة لـ "الوفد" :" الإسماعيلي رافض فكرة رحيل باهر المحمدي وأي لاعب من القوام الإساسي لأن الفريق في الوقت الحالي مشيرًا أنهم لديهم أمل في الوصول لأبعد خطوة

في البطولة العربية" .

وتابع قائلا "نتفهم زعل وغضب جمهور الإسماعيلي خاصة الجمهور اللي ساند الفريق وسافر وراه للإسكندرية" .

وقال فارس "ليس من التوقيت الجيد ان يصرح قائد الفريق بتلك التصريحات خاصة واننا نبني جسور مع الجمهور ونحاول مصالحتهم" .

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وأكد إبراهيم فارس أنه لا

توجد آي أزمات مالية في النادي الإسماعيلي بدليل ان جميع اللاعبين حصلوا على جميع مستحقاتهم وعلى رأسهم باهر المحمدي .

وبسؤاله عن همام طارق ورغبته بالرحيل قال فارس "الكلام عن همام طارق عاري من الصحة ، وبحيي اللاعب على روحه وادائه اللي بيمثل رمز للإحتراف الصحيح" .

واختتم حديثه قائلا "نؤكد إصرار مجلس الأدارة على التمسك بجميع اللاعبين، ممكن نفكر في الرحيل بعد ما نفرح جمهور النادي الاسماعيلي ونحقق آماله" .