رونالدو يحصد جائزة “غلوب سوكر” لافضل لاعب عام 2019

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب لعام 2019 المقدمة من “غلوب سوكر” في الحفل الذي أقيم الأحد في دبي، فيما اختير ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا أفضل ناد.

وهذه المرة السادسة والرابعة على التوالي التي يحرز فيها رونالدو (34 عاماً) الجائزة التي تقام منذ 2010 بالتعاون بين الرابطة الاوروبية لوكلاء اللاعبين ورابطة الأندية الأوروبية، وتكرم أبرز المنتمين إلى كرة القدم من أندية ولاعبين ومدربين وحكام ووكلاء لاعبين.

وتفوق رونالدو الفائز في 2019 مع منتخب بلاده بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية ومع ناديه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي على الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والمصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني (ليفربول).

وأستحق ليفربول جائزة أفضل ناد بعدما توج في يونيو 2019 بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بفوزه في النهائي على مواطنه توتنهام 2-صفر، وبكأس السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي (5-4 بركلات الترجيح) وكأس العالم للأندية على حساب فلامينجو البرازيلي 1-صفر.

وأستأثر متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً بالحصة الأكبر من الجوائز بفوز مدربه الألماني يورجن كلوب، وحارس مرماه البرازيلي اليسون بيكر بجائزتي أفضل مدرب وحارس مرمى على التوالي.

ونال البرتغالي جواو فيليكس المنتقل في الصيف إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من بنفيكا جائزة أفضل لاعب شاب، والويلزي ريان جيجز المدرب الحالي لمنتخب بلاده والذي لعب طوال مشواره الإحترافي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة افضل مسيرة للاعب.

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وفي الجوائز الاخرى، فازت الفرنسية ستيفاني فرابارت بجائزة افضل حكم، والبرتغالي جورجي مينديش بأفضل وكيل أعمال في العام للمرة العاشرة منذ أنطلاق الجائزة، والبوسني ميراليم بيانيتش ( يوفنتوس) أفضل صانع العاب، والإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي) بلقب أفضل لاعبة.

وبالنسبة للجوائز الخاصة بالكرة العربية، فاز الهلال السعودي بطل آسيا بجائزة أفضل ناد، والمغربي عبد الرزاق حمد الله (النصر السعودي) بأفضل لاعب، ومواطنه أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الالماني) بلقب أفضل لاعب شاب.

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