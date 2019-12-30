فان دايك: 2019 كان عاماً واعداً ونتمنى مواصلة مسيرتنا الناجحة

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي أن عام 2019 كان واعداً مشيراً إلى أنه وجميع أعضاء الفريق يتمنون مواصلة مسيرتهم الجيدة في الفترة المقبلة.

وتغلب ليفربول على وولفرهامبتون 1 / صفر اليوم الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي ليعزز الفريق صدارته لجدول المسابقة بفارق 13 نقطة أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني وتتبقى لليفربول مباراة مؤجلة.

وقال فان دايك : “نود مواصلة ما نفعله ، وسنرى موقعنا في نهاية الطريق”.

وأضاف : “نشعر بأن لدينا القدرة على تحسين مستوانا ولكننا لا نشكو مما نحن فيه… 2019 كان عاماً واعداً ونتمنى مواصلة أنطلاقتنا”.

Advertisements

ومدد ليفربول سجله الخالي من الهزائم إلى 36 مباراة متتالية منها 19 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

فان دايك جاهز لتدعيم صفوف ليفربول ضد فلامنيجو في النهائي

الكرة الذهبية: ميسي الأوفر حظاً لتتويج سادس قياسي بمنافسة مع فان دايك