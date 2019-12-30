رياضة | ما هو السبب الحقيقي وراء عدم إنتقال هالاند لمانشستر يونايتد ؟

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما هو السبب الحقيقي وراء عدم إنتقال هالاند لمانشستر يونايتد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:17 ص
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عبدالقادر عرابي
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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أمس الأحد، التوقيع رسمياً مع النرويجي الدولي ونجم نادي ريد بول سالزبورج النمساوي إيرلنج هالاند، لينضم للفريق في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.
وقامت إدارة نادي بوروسيا دورتموند الألماني بتفعيل الشرط الجزائي في عقد صاحب الـ 19 عاماً، والتي ترواحت قيمته بين 20 إلى 30 مليون يورو.
وخطف أسود الفيستفاليا جوهرة سالزبورج من أنياب عمالقة أوروبا، لايبزج ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، لا سيما الأخير الذي كان قريباً من اللاعب بشدة.
وسجل هالاند ما مجموعه 28 هدفاً في 22 مباراة مع الفريق النمساوي، ليشعل الصراع على ضمه بين كبار أوروبا، قبل أن ينضم رسمياً لدورتموند بعقد يمتد حتى عام 2024.
كيف كان هالاند قريباً من مانشستر يونايتد ؟
كان هالاند على أعتاب الإنضمام لمانشستر يونايتد بحسب التقارير، في ظل العلاقة القوية بينه وبين مواطنه أولي جونار سولشاير، الذي أشرف على تدريبه في ناديه الأسبق مولده النرويجي.
كما أعلن والده ولاعب ليدز يونايتد ومانشستر سيتي السابق براوت هالاند، أن نجله يفضل الإنتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، مما فتح باب التكهنات نحو إلتحاقه باليونايتد، أبرز المهتمين بخدماته في إنجلترا.
أسباب إيتعاد هالاند عن مانشستر يونايتد
في البداية، زعمت بعض التقارير أن وضعية اليونايتد الحالية في الدوري الإنجليزي لا تغري هالاند على الإنضمام لليونايتد، حيث أن اللاعب يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، مما أبعده عن ملعب أولد ترافورد.
إلا أن السبب الحقيقي، وبحسب شبكة ESPN ، فإن السبب الحقيقي وراء عدم إنضمامه هو وكيل اللاعب الشهير مينو رايولا.
وأضاف الصحفي الشهير "روب داوسون" أن مطالب رايولا الشخصية، هي التي دفعت إدارة اليونايتد متمثلة في المدير الرياضي إد ودوارد لعدم إستكمال الصفقة.
وطلب رايولا بشكل مباشر مبلغاً إضافياً بخلاف قيمة الشرط الجزائي الخاص بهالاند، بالإضافة لوضع بند في التعاقد، يتضمن نسبة معينة لرايولا، في حالة بيع اللاعب مستقبلاً.
على جانب آخر، صرح المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، أن هالاند إختار الإنضمام لبوروسيا دورتموند بناء على قناعة ذاتية منه، وإعجابه بمشروع الفريق تحت قيادة السويسري لوسيان فافر.
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