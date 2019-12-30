رياضة | عاجل.. مرتضي منصور يعلن انطلاق قناة الزمالك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لجماهير القلعة البيضاء، عن قرب موعد إنطلاق قناة الزمالك الفضائية بالسنة الجديدة 2020.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» مقطع فيديو، يظهر خلاله رئيس نادي الزمالك، معلنًا عن قرب إنطلاق القناة الفضائية.. قائلًا :" النهاردة أسعد يوم في تاريخ الزمالكاوية بقناة ناديهم".

وشهدت الشهور الأخيرة الماضية تعاقد نادي الزمالك مع اعلام المصريون لاصدار قناة الزمالك وتم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالتراخيص والبث.