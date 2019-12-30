رياضة | مهاجم برشلونة يتألق في حراسة المرمى في مباراة اعتزال فورلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم برشلونة يتألق في حراسة المرمى في مباراة اعتزال فورلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



شارك الأوروجواياني، لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني ، في مباراة اعتزال مواطنه ديبجو فورلان كحارس مرمى يوم أمس السبت.

وأقيمت المباراة، على ملعب سنتيناريو في العاصمة مونتيفيديو، وشهدت وداع فورلان للعب كرة القدم في مباراة أقيمت بين أصدقاء اللاعب وقدامي منتخب أورجواي.

وشارك سواريز في حراسة المرمى، بالامس، بعدما أصيب حارس الفريق الضيف، خلال المباراة، حيث ظهر مهاجم برشلونة بشكل مميز في اللقاء، ولم تستقبل شباكه سوى هدفا وحيدا. Advertisements

وشهدت المباراة غزارة تهديفية كبيرة، حيث انتهت بنتيجة 6 - 6 لكل فريق، وسط تألق المهاجم الأوروجواياني في مركز حراسة المرمى.

ولعب دييجو فورلان في العديد من الأندية، على رأسها فياريال وأتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد.