منتخب مصر 2001 يخوض ودية عصر اليوم أمام فريق المرج

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصرلـ"الناشئين مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين ودية عصر اليوم أمام فريق المرج باستاد القاهرة الدولي ، بعد اعتذار الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن مواجهة منتخب الناشئين ودياً فى إطار إعداد الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا.

كما سيخوض منتخب الناشئين ودية ثانية غدًا الثلاثاء أمام فريق اتحاد الشرطة على أن يختتم الفريق معسكره بعدها.

كان منتخب مصر للناشئين مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين حقق الفوز على فريق إيروسبورت بهدفين دون رد فى آخر تجربة ودية يوم الخميس الماضي، حيث اختار الجهاز الفنى للمنتخب 54 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق فى الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر الجاري حيث تم ضم قائمة من اللاعبين الأساسية وقائمة أخرى بديلة خلال المعسكر من أجل اختبارهم تمهيداً لاختيار الأفضل من بينهم للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

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وخاض ودية المنتخب أمام إيروسبورت القائمة البديلة التى اختارها الجهاز الفني لإختيار الأفضل من بينهم لضمه للقائمة الأساسية و أحرز الهدفين محمد سلامه لاعب الأهلي و محمد ميسي لاعب سيراميكا من ضربة جزاء.

كشف مسئولو منتخب مصر مواليد 2001 أن الاتحاد الأفريقى "كاف" استقر على تغيير نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بموريتانيا ، حيث أكد عادل محفوظ، مدير المنتخب، أنه سيتم إقامة تصفيات مجمعة لدول شمال أفريقيا وتجمع مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بالإضافة إلى موريتانيا، على أن يتأهل المنتخب صاحب المركز الأول إلى بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها موريتانيا فى 2021.

أضاف عادل محفوظ أن نظام التصفيات سيقام بنظام الدورة المجمعة على أن يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى بطولة أمم أفريقيا.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة استضافة دورة شمال أفريقيا مواليد 2001 المؤهلة بشكل رسمى إلى كأس الأمم الأفريقية 2021، المقرر إقامتها فى موريتانيا، بعد تغيير نظام التصفيات بإقامة مباراة ذهابا وإيابا بنظام القرعة.