عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوارديولا يكشف دور الفار في فوز مانشستر سيتي على شيفيلد

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ساهمت بشكل ضروري في فوز فريقه على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.



وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "في مثل هذه المباريات إن لم يكن الفار موجودا وأثبت أن الهدف الذي سجلوه في البداية كان تسللا، لكان من الصعب التغلب على الخصم".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة للغاية، في الشوط الأول من المواجهة واجهنا بعض المشكلات، ولكن كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".

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وتابع: "أفهم لماذا يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن في جدول الترتيب وخسر مباراة وحيدة خارج ملعبه، إنهم أقوياء للغاية بدنيا".

وانتقل جوارديولا للحديث عن إنجازه الشخصي، بعدما أصبح أسرع مدرب يحقق 100 فوز في البريميرليج وذلك خلال 134 مباراة فقط.

وصرح بيب: "أمر رائع للنادي واللاعبين والجهاز الفني بالكامل أن نصل إلى 100 انتصار، هو إنجاز رائع لهذه المنظمة المذهلة، وشرف كبير لجميع اللاعبين الذين عملوا معي خلال تلك الفترة".

واختتم: "لقد كنا في مستوى ثابت على مدار الفترة الماضية، لا سيما في الدوري الممتاز، كلنا سعداء بهذا الإنجاز".