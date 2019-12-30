- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوارديولا يكشف دور "الفار" في فوز مانشستر سيتي على شيفيلد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوارديولا يكشف دور الفار في فوز مانشستر سيتي على شيفيلد
الإثنين 30 ديسمبر 2019
الخليج 365
يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" ساهمت بشكل ضروري في فوز فريقه على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-0 ضمن مواجهات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد.
وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "في مثل هذه المباريات إن لم يكن الفار موجودا وأثبت أن الهدف الذي سجلوه في البداية كان تسللا، لكان من الصعب التغلب على الخصم".
وأضاف: "كانت مباراة صعبة للغاية، في الشوط الأول من المواجهة واجهنا بعض المشكلات، ولكن كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".
وتابع: "أفهم لماذا يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن في جدول الترتيب وخسر مباراة وحيدة خارج ملعبه، إنهم أقوياء للغاية بدنيا".
وانتقل جوارديولا للحديث عن إنجازه الشخصي، بعدما أصبح أسرع مدرب يحقق 100 فوز في البريميرليج وذلك خلال 134 مباراة فقط.
وصرح بيب: "أمر رائع للنادي واللاعبين والجهاز الفني بالكامل أن نصل إلى 100 انتصار، هو إنجاز رائع لهذه المنظمة المذهلة، وشرف كبير لجميع اللاعبين الذين عملوا معي خلال تلك الفترة".
واختتم: "لقد كنا في مستوى ثابت على مدار الفترة الماضية، لا سيما في الدوري الممتاز، كلنا سعداء بهذا الإنجاز".
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يكشف دور "الفار" في فوز مانشستر سيتي على شيفيلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.