شكرا لقرائتكم عمار حمدي يخضع لأختبار طبي قبل مران الفريق اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع عمار حمدي لاعب الاهلي لأختبار طبي قبل مران الفريق اليوم ،الأثنين، بعدما تعرض لأصابة في وجه القدم غادر على اثرها مران أمس قبل دقائق من نهايته ، وخضع اللاعب للفحص الطبي عقب انتهاء المران للاطمئنان على حالته، و يطمئن الجهاز الطبي على اللاعب قبل مران الفريق اليومالاثنين ، ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء القادم في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى ، يُناقش مسئولو الأهلي عرض نادي الاتحاد السكندري لاستعارة عمار حمدي صانع العاب الفريق بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم، في ظل عدم حصول اللاعب على فرصة المشاركة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي تولى المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

ويصر عمار حمدي على الخروج للإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب من أجل الحفاظ على مستواه بالأضافى إلى الحفاظ على مكانه فى منتخب مصر الأوليمبي ، وهو الأمر الذي نقلته إدارة الأهلي لفايلر، والذي من المنتظر أن يعلن قراره النهائي بخصوص عمار حمدي خلال الأيام القادمة.

وحقق الأهلى فوزًا مهمًا مساء أمس الأول السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

Advertisements

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى، النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم فى ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وأكد رينيه فايلر أن الهدف الأساسى من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، قائلا، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد، إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه".

وأكد المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، مشددا على احترامه لقرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمه مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب.