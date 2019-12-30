شكرا لقرائتكم سمير كمونة: اتمنى تدريب الأهلى فى الفترة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق أنه يتمنى تدريب الأحمر خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه لدى تاريخ كبير داخل القلعة الحمراء والمنتخب الوطني .

وأوضح سمير كونة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " Time sport " قائلا " أن الدائرة مغلقة على البعض للعمل بالجهاز الفني للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية لذلك لم أتواجد طوال الفترة الماضية ولكن يتم ترشيحي عبر وسائل الإعلام فقط وأتمني التواجد كمدرب بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة للأسف الشديد العمل في النادي الأهلي مثل اتحاد الكرة صعب للغاية ومغلق على البعض " .

وأشار سمير كمونة أن جميع المدافعين المتواجدين حاليا فى بطولة الدورى المصرى على مستوى واحد ولا يوجد لاعب مميز قادر على الظهور بشكل ملفت .

وأضاف نجم الاهلى السابق أن القيمة التسويقية له فى الوقت الحالى تتعدى الـ 50 مليون جنية أن تواجد فى الملعب حتى الان بسبب أمكانياته المذهلة .

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وبدأ الأهلي ملعب التتش بالجزيرة، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، حيث أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى بدورى أبطال أفريقيا وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة مران الفريق اليوم في الواحدة ظهرًا.

وفاز الأهلي على بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.