شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: اتمنى الفوز على الأهلى والنجم بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال السوداني أنه يتمنى الفوز في مباراتي الأهلي والنجم الى ستقام على الاراضى السودانيه و ستزيد من حظوظ التأهل ويتبقى مباراة خارج الأرض أمام بلاتينيوم سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية خلالها رغم صعوبتهما لافتا أن الهدف هو الوصول لابعد نقطة في البطولة .

أوضح حمادة صدقى خلال تصريحات إعلامية قائلا " أنه المنافسة في مجموعة فريقه بدور المجموعات اشتعلت بعد الفوز على النجم الساحلي في تونس و الهلال تمكن من الفوز خارج أرضه على النجم الساحلي ليصل إلى النقطة السادسة بالستاوي مع الأهلي والفريق التونسي على قمة المجموعة و إن المنافسة في المجموعة للتأهل للدور المقبل لا تزال قائمة بعد الفوز على الفريق التونسى " .

وأشار حمادة صدقى أن الفوز على النجم الساحلي خارج الأرض أعطاهم الأمل مجددا للدخول للمنافسة على الصعود للدور المقبل.

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صعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلى كالتالى.. النجم الساحلى فى المركز الأول بـ 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأهلى صاحب المركز الثانى والهلال السودانى الحاصدين نفس العدد من النقاط، فيما يقبع بلاتينيوم في ذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط.