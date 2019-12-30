شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يهزم أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
استعاد الشباب والاتفاق نغمة الفوز في دوري المحترفين السعودي بعد انتصارهما على الأهلي والتعاون على التوالي بهدف دون رد في ختام الجولة 13، في حين أنقذ المهاجم عبدالرحمن الغامدي اتحاد جدة من الخسارة التاسعة عندما أدرك هدف التعادل بهدف مع الفتح في الوقت المضاف للمباراة.
تجمد الأهلي جدة عند 23 نقطة وتراجع للمركز الثالث بفارق نقطة عن الوحدة الثاني، و6 نقاط عن النصر المتصدر، وتحرك الشباب مرتبة واحدة نحو التاسع برصيد 18 نقطة.
على ملعب الأمير فيصل بن فهد خطف الكولومبي أسبريا الفوز للشباب بهدف أحرزه في الدقيقة 27 ليعود بعدها الفريق الشبابي للمحافظة حتى نهاية المباراة.
وعلى ملعب الأمير محمد بن فهد سجل هزاع الهزاع بصورة مهارية هدف الاتفاق الوحيد ليخرج فائزاً على التعاون الذي واصل تسجيل النتائج المتفاوتة، في حين تنتظره مواجهة قوية أمام النصر السبت المقبل على كأس السوبر.
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